Саратовцы стали больше интересоваться автомобилям напрокат

Специалисты «Авито» проанализировали данные о спросе и предложении на аренду автомобилей этим летом. Оказалось, что за период с 1 мая по 18 августа в стране на 62,5% вырос спрос на эту услугу.

В Саратове, если сравнивать с прошлым годом, спрос на аренду автомобилей вырос на 80%, а предложение – только на 41%.

В среднем прокат авто в городе обойдется в тысячу рублей за сутки. В сравнении с 2020 годом, цена выросла на 11%.

- На фоне роста спроса на аренду автомобилей в стране, выросло и предложение: в туристических регионах сдача автомобилей в аренду этим летом стала привлекательным направлением для бизнеса, и оказывать услугу стали активнее как профильные компании, так и частные владельцы автомобилей,- комментируют аналитики сайта, уточняя, что привлекательность проката автомобилей простимулировали коронавирусные ограничения.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.