В четырех районах Саратова отключили холодную воду

Сегодня, 24 августа, дома в четырех районах Саратова остались бех холодной воды. «Концессии водоснабжения» ведут работы на водопроводе.

В Ленинском районе до 8 вечера ограничили холодное водоснабжение по следующим адресам: Молодежный проезд, 9, 7, 3, 5, 1а; Международная, 25; Мира, 29, 29а; Гвардейская, 1, 1а, 3, 3а.

Во Фрунзенском районе примерно до 5 вечера воду отключили у жителей домов со 167-го по 218-й на Шелковичной, а также на улице Лысая Гора.

В центре до окончания работ на Рахова, 108 ограничили подачу воды в дома Мирного переулка – от Советской до Вавилова.

В Кировском районе примерно до 6 вечера воды не будет по следующим адресам: Жуковского, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 16а; Аэропорт СХИ секции 1, 2, 3, 4; Осипова, 16б, 18а.

А в Заводском районе ориентировочно до 8 вечера отключили воду жителям 3-го Кавказского тупика, 3, 4, 6 и 7.

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