Трамвай в Заводском районе протащил зажатую дверьми за рюкзак девушку

Трамвайное движение на маршруте остановилось

Сегодня, 24 августа, в Заводском районе Саратова из-за происшествия с пассажиркой встали трамваи девятого маршрута. Напомним, остановка произошла в 9:30.

27-летняя девушка выходила из трамвая с ребенком, навстречу ей ринулась толпа. Когда горожанке удалось пробраться через толпу, в вагоне уже закрывались двери, и ими зажало рюкзак девушки. Трамвай немного протащил горожанку.

Как сообщили в региональном минздраве, после происшествия на локтях девушки остались ссадины. На место приехала скорая. Медики осмотрели и отпустили пострадавшую. Ребенок в ходе инцидента не пострадал.

На данный момент из-за оформления происшествия сотрудниками ГИБДД продолжает стоять «девятка».

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