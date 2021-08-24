В Вольском районе ввели карантин по африканской чуме свиней

Вчера, 23 августа, в Вольском районе Саратовской области нашли африканскую чуму свиней. Подробности сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям.

Среди поголовья в личном хозяйстве жителя села Новопокровка после ПЦР-теста Балаковской станции по борьбе с болезнями животных выявили вирус АЧС.

Специалисты управления и областной госветслужбы проводят необходимые для ликвидации инфекции мероприятия. Трупы зараженных животных уничтожили. Установлен карантин.

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