В Вольском районе ввели карантин по африканской чуме свиней

Вчера, 23 августа, в Вольском районе Саратовской области нашли африканскую чуму свиней. Подробности сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям.
Среди поголовья в личном хозяйстве жителя села Новопокровка после ПЦР-теста Балаковской станции по борьбе с болезнями животных выявили вирус АЧС.
Специалисты управления и областной госветслужбы проводят необходимые для ликвидации инфекции мероприятия. Трупы зараженных животных уничтожили. Установлен карантин.
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