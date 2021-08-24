Три женщины погибли, двое детей в больнице: Виновница смертельного ДТП у села Аряш госпитализирована в состоянии средней тяжести

. Фото: ГИБДД по Саратовской области

Трое пострадавших в смертельной аварии у села Аряш в Новобурасском районе Саратовской области, в том числе двое детей, находятся в саратовских клиниках.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном минздраве, женщина 42 лет, мальчик 7 лет и девочка 14 лет были госпитализированы с места аварии в состоянии средней степени тяжести. Все они находились во внедорожнике Mercedes. Сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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В LADA погибли три женщины – водитель 44 лет, и две пассажирки 50 лет и 51 года. Они скончались на месте аварии.

По данным ГИБДД, водитель иномарки допустила столкновение с отечественным авто.