Саратовец попал в больницу после опрокидывания авто в кювете

Инцидент произошел на трассе Фото: ГИБДД по Саратовской области

Вчера, 23 августа, в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области произошло ДТП, в котором пострадал человек. Подробности сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

В 9:20 утра на 11 км дороги Саратов-Тепловка-Базарный Карабулак-Свободный-Бегуч 59-летний мужчина за рулем «Ваз-211440» опрокинулся в кювет.

В последствии водителя пришлось госпитализировать.

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