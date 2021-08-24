Саратовец попал в больницу после опрокидывания авто в кювете

Инцидент произошел на трассе
Фото: ГИБДД по Саратовской области
Вчера, 23 августа, в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области произошло ДТП, в котором пострадал человек. Подробности сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.
В 9:20 утра на 11 км дороги Саратов-Тепловка-Базарный Карабулак-Свободный-Бегуч 59-летний мужчина за рулем «Ваз-211440» опрокинулся в кювет.
В последствии водителя пришлось госпитализировать.
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