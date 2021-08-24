В Заводском районе Саратова полностью сгорела крыша частного дома

Горела кровля
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Вчера, 25 августа, в Заводском районе Саратова горела крыша дома. Подробности сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
В 14:15 пожарные получили сигнал об огне в доме на 2-м Надеждинском проезде. Горела кровля по всей площади двухквартирного жилого дома. На место отправили три расчета.
Огонь охватил 48 кв м
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Площадь пожара оценили в 48 кв м. Предварительно, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации электропроводки.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.