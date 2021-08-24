В Заводском районе Саратова полностью сгорела крыша частного дома

Горела кровля Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Вчера, 25 августа, в Заводском районе Саратова горела крыша дома. Подробности сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

В 14:15 пожарные получили сигнал об огне в доме на 2-м Надеждинском проезде. Горела кровля по всей площади двухквартирного жилого дома. На место отправили три расчета.

Огонь охватил 48 кв м Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Площадь пожара оценили в 48 кв м. Предварительно, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации электропроводки.

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