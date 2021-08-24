В строительном котловане нашли кости Фото: СУ СКР по Саратовской области

Вчера, 23 августа, в Октябрьском районе Саратова в строительном котловане нашли человеческие кости. Подробности сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

По предварительным данным, вчера днем во время проведения строительных работ на Шевченко водитель экскаватора в котловане на глубине около двух метров нашел останки человека. Мужчина тут же сообщил о находке в полицию.

Следователь и судмедэксперт осмотрели место происшествия и кости.

Сейчас сотрудники СК выясняют обстоятельства произошедшего, личность и причину смерти человека, чьи останки были обнаружены. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.