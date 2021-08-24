В строительном котловане нашли кости
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Вчера, 23 августа, в Октябрьском районе Саратова в строительном котловане нашли человеческие кости. Подробности сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.
По предварительным данным, вчера днем во время проведения строительных работ на Шевченко водитель экскаватора в котловане на глубине около двух метров нашел останки человека. Мужчина тут же сообщил о находке в полицию.
Следователь и судмедэксперт осмотрели место происшествия и кости.
Сейчас сотрудники СК выясняют обстоятельства произошедшего, личность и причину смерти человека, чьи останки были обнаружены. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
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