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Общество24 августа 2021 9:01

Жителям Октябрьского района из-за работ на СТО отключили холодную воду

Работы продлятся неопределенное количество времени
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Сегодня, 24 августа, в Октябрьском районе Саратова отключили холодную воду. Об этом сообщают «Концессии водоснабжения».

Для работ сторонней организации на собственных коммуникациях в СТО на Большой Садовой, 48 ограничили холодное водоснабжение для жителей Большой Садовой от 3-го до 5-го Товарных проездов, 4-го и 5-го Товарных проездов – от Большой Садовой до Политехнической, а также 1-го Кольцевого проезда.

Вернуть воду обещают по завершении работ.

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