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Общество24 августа 2021 8:58

Коронавирусом в Саратовской области заразились 239 человек

Выписали 213 человек
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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За прошедший день в Саратовской области нашли 239 новых случаев коронавируса. Всего на 24 августа в регионе заразились 79 128 человек.

Выписали с начала пандемии 73 347 пациентов, за сутки – 213.

В Саратове нашли 95 новых случаев, в Энгельсском районе – 33, а в Балаковском – 14.

Среди заболевших 16 детей до шести лет, 18 – от семи до 14, семеро подростков 15-19-ти и 44 человека старше 60 лет.

Пневмонию выявили у 75 пациентов.

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