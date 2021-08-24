В Заводском районе Саратова из-за инцидента с пассажиром встали трамваи

В Саратове встали трамваи №9 Фото: Екатерина Семенова

Сегодня, 24 августа, в Заводском районе Саратова прервалось движение трамвайного маршрута. Об этом сообщают в сообществе «Трамваи и троллейбусы Саратова» в соцсети.

Речь идет о трамваях №9. Они встали в 9:30 возле остановки «Стрелка». На данный момент прервано движение в сторону Мирного переулка.

Причиной остановки назвали «инцидент с пассажиром».

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