Саратовский калач участвует в конкурсе на лучший бренд России

Саратовская выпечка
Саратовская область будет участвовать во втором Национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». Мероприятие проводится от минсельхоза РФ, прием заявок до 1 сентября. Наш регион представлен тремя брендами: саратовский калач, ровенский арбуз и сыр из села Лох.
Конкурс призван популяризировать национальные продукты у населения.
Победителей выберет комиссия экспертов из представителей бизнеса и власти.
Регионы посоревнуются в восьми номинациях:
- Загляните на огонек – бренды, оказывающие влияние на развитие туристического потенциала территории;
- На всю страну – бренды, входящие в реестр наименований мест происхождения товаров;
- Вкус природы – для необработанных продуктов;
- Нас выбирают – победитель народного голосования;
- Гастрономическая находка – для гастрономических брендов;
- Вкус из глубинки – бренды из населенных пунктов с населением до трех тысяч человек;
- Вкус без границ – бренды, имеющие высокий экспортный потенциал;
- Кулинарное наследие – для кулинарных брендов.
С 20 октября по 7 ноября состоится народное голосование, в ходе которого каждый житель России сможет поддержать любимый продукт и свой регион. Подробная информация: вкусыроссии.рф.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.