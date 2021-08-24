Саратовский калач участвует в конкурсе на лучший бренд России

Саратовская выпечка

Саратовская область будет участвовать во втором Национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». Мероприятие проводится от минсельхоза РФ, прием заявок до 1 сентября. Наш регион представлен тремя брендами: саратовский калач, ровенский арбуз и сыр из села Лох.

Конкурс призван популяризировать национальные продукты у населения.

Победителей выберет комиссия экспертов из представителей бизнеса и власти.

Регионы посоревнуются в восьми номинациях:

- Загляните на огонек – бренды, оказывающие влияние на развитие туристического потенциала территории;

- На всю страну – бренды, входящие в реестр наименований мест происхождения товаров;

- Вкус природы – для необработанных продуктов;

- Нас выбирают – победитель народного голосования;

- Гастрономическая находка – для гастрономических брендов;

- Вкус из глубинки – бренды из населенных пунктов с населением до трех тысяч человек;

- Вкус без границ – бренды, имеющие высокий экспортный потенциал;

- Кулинарное наследие – для кулинарных брендов.

С 20 октября по 7 ноября состоится народное голосование, в ходе которого каждый житель России сможет поддержать любимый продукт и свой регион. Подробная информация: вкусыроссии.рф.

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