Володин раскритиковал неправильные бордюры в балашовском парке

Фото из Telegram-канала «Володин Саратов»

Вчера, 23 августа, спикер Государственной думы Вячеслав Володин посетил Балашов Саратовской области. Подробности визита сообщили сторонники политика в своём Telegram-канале.

В этом году в Балашове идет ремонт тротуаров и дорог, благоустройство парка, реставрация памятника в Падах.

Володин, говоря о ремонте дорог, отметил необходимость развивать все районы Балашовской агломерации.

В парке вместо тротуарных бордюров установили дорожные. Этот момент политик подверг критике, ведь в последствии замена сказалась на стоимости проекта.

Помимо прочего, спикер ГД заметил осадку плитки и то, что вместо щебня используют опоку. Володин призвал исправить ошибки и взять вопрос на контроль депутата облдумы Андрея Воробьева.

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