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Общество24 августа 2021 8:32

Отключение воды на Набережной Космонавтов

Наталия Калинина
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Сегодня, 24 августа, проходят отключения воды в Волжском и Ленинском районах Саратова, о чем информирует ООО «КВС».

Сегодня ремонтные работы ведутся по адресу Набережная Космонавтов, 4. На время их проведения прекращена подача воды для адресов: Некрасова от Чернышевского до Набережной, Набережная Космонавтов, 2, 4, 6, 8. Завершить работы коммунальщики планируют к 20:00.

Идет также ремонт повреждений на городском водопроводе по адресу Черниговская, 11. На время проведения работ отключено холодное водоснабжение следующих адресов: Утесная, Песочная, 6, 7, 8 Песочные проезды. Восстановить подачу воды планируется к 20:00.

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