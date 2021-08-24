Вячеслав Володин: «Почему вместо тротуарных бордюров установили дорожные?»

Вячеслав Володин в Балашове

Сегодня, 23 августа, спикер Госдумы Вячеслав Володин посетил Балашов. В городе реализуется несколько крупных проектов: ремонт дорог, тротуаров, благоустройство парка, восстановление исторического памятника в Падах.

Вячеслав Володин отметил, что развиваться должны все районы Балашовской агломерации.

Работы по благоустройству парка парламентарий раскритиковал. Он отметил, что вместо тротуарных бордюров здесь установили дорожные, из-за этого проект обошелся дороже.

- Павел Михайлович, вас ничему не учит ситуация в других районах Саратовской области: Пугачеве, Вольске, Балакове, Петровске, Ртищеве, – обратился Володин к главе Балашовского района.

Спикер Госдумы также заметил осадку плитки и то, что вместо качественного щебня используется опока, которая в скором времени превратится в глину. Володин призвал исправить ошибки и сдать объекты в качественном виде. Он попросил депутата Андрея Воробьева взять на контроль эти вопросы.

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