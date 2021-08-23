Отключение воды на сутки в Юбилейном микрорайоне

Сегодня вечером, 23 августа, в Юбилейном микрорайоне в Саратове проходит отключение воды, о чем информирует ООО «КВС».

Идет ремонт на городском водопроводе по адресу Саловская, 6а. Отключена подача холодной воды для следующих абонентов: Усть-Курдюмская, 3, 3Б, 7а, 7Б, 7г, 7д; Саловская, 5а, 6, 8, 10, 12; Шевыревская, 2, 6; Державинская, 5; Бр. Никитиных, 4, 4а.

Восстановить подачу воды обещают к 20:00 завтрашнего дня, 24 августа.

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