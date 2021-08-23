Три женщины погибли в ДТП в Новобурасском районе

фото: ГИБДД Базарно-Карабулакский

Сегодня вечером, 23 августа, в Новобурасском районе Саратовской области произошла авария, в которой погибли три женщины.

ДТП было зафиксировано в 19:10 на а/д «Саратов-Тепловка-Балтай». Столкнулись Mercedes и «Лада Ларгус».

Погибли три человека

В результате ДТП в «Ладе» погибли женщина водитель, данные которой устанавливаются, а также две ее пассажирки. Женщина-водитель из Mercedes и двое детей, 15-летний мальчик и семилетняя девочка, с травмами доставлены в медицинское учреждение.

Подробности уточняются

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