Три женщины погибли в ДТП в Новобурасском районе

фото: ГИБДД Базарно-Карабулакский
Сегодня вечером, 23 августа, в Новобурасском районе Саратовской области произошла авария, в которой погибли три женщины.
ДТП было зафиксировано в 19:10 на а/д «Саратов-Тепловка-Балтай». Столкнулись Mercedes и «Лада Ларгус».
Погибли три человека
В результате ДТП в «Ладе» погибли женщина водитель, данные которой устанавливаются, а также две ее пассажирки. Женщина-водитель из Mercedes и двое детей, 15-летний мальчик и семилетняя девочка, с травмами доставлены в медицинское учреждение.
Подробности уточняются
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