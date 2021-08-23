«От воды пахнет болотом»: пляж «Городские пески» на острове занесло мусором

Фото выложили в сеть

Сегодня, 23 августа, в одном из саратовских сообществ в соцсети горожане пишут об окончании купального сезона на пляже «Городские пески» на острове между Саратовом и Энгельсом.

Фото выложили в сеть

- Все, это конец сезону купания, в зелёной воде. Плавает всякая нечисть. Даже мёртвая красноперка попалась. Но вода парная – это единственный плюс. В общем, ощущается дискомфорт на городском пляже. Но кто любит тину и зелень, купаться можно, - пишет автор поста.

Фото выложили в сеть

В комментариях пишут, что от воды на пляже пахнет болотом. Часть саратовцев считает, что в настолько грязной воде купать нельзя, некоторые пишут о том, что вполне можно продлить пляжный сезон и до середины сентября.

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