В Саратовской области становится все прохладнее

Специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде в Саратовской области на сегодня, 24 августа.

В регионе облачность переменная. Местами кратковременные дожди с грозами. Ветер веет с Севера со скоростью от 5 до 10 метров в секунду, при грозе порывы – до 15-19 м/с. Термометры в течение дня покажут от 23 до 28 градусов тепла, в Левобережье местами до +33°С.

Ночью порывы поутихнут до 14 метров в секунду. Температура воздуха будет колебаться в промежутку от 13 до 18 градусов выше нуля, в пониженных местах – до +8°С.

В Саратове сейчас +18°С. К 10 утра обещают +24°С. Максимально воздух прогреется до +30°С. К ночи температура понизится до +17°С. Ветер северо-восточный – от 2 до 4 метров в секунду, редкие порывы – до 9 м/с. Переменная облачность.

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