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Общество23 августа 2021 16:41

Нового начальника энгельсской полиции представили коллективу

Дмитрия Мамаева сменил Алексей Зякин
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Новым начальником энгельсской полиции стал полковник полиции Алексей Зякин. С июля прошлого года в этой должнеости работал Дмитрий Мамаев. О перестановках сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

До этого Зякин был заместителем начальника полиции. Сегодня, 23 августа, нового руководителя представил сотрудникам начальник УРЛС регионального МВД Сергей Мартынов.

Алексей Зякин служит в органах с 1990 года, начинал он милиционером ППС отдела внутренних дел Энгельсского района.

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