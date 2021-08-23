Пропал 35-летний балаковец в желтой футболке

фото: "Лиза Алерт" Саратов

Пропал 35-летний житель Балакова в желтой футболке. Об этом сегодня, 23 августа, сообщили волонтеры саратовского отделения «Лиза Алерт».

Пропал 35-летний Сергей Репной. Его местонахождение неизвестно с 19 августа. Рост пропавшего составляет 176 сантиметров, он плотного телосложения, имеет темно-русые короткие волосы и серо-голубые глаза.

В день исчезновения на нем были желтая футболка с черной и белой полосой, черные спортивные штаны, светлые кроссовки и синяя бейсболка.

Все, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, могут обращаться по телефону 8 905 385 03 88, инфорг: Марина.

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