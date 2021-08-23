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Общество23 августа 2021 16:18

Жителям Калининского района выплатили более миллиона рублей за сожженных свиней

Наталия Калинина
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Хозяевам уничтоженных свиней выплатят компенсацию. На выплаты жителям Калининского района из бюджета Саратовской области выделено 1,1 миллиона рублей.

Размер компенсации определен на основании данных Саратовстата о стоимости свиней на момент их изъятия. Выплата рассчитана на живой вес изъятых животных, который установлен независимой комиссией в присутствии владельцев. Сами животные были уничтожены из-за подозрения на африканскую чуму свиней.

Денежные средства перечислены на личные банковские счета жителей, о чем информирует управление ветеринарии правительства области.

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