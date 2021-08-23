Жителям Калининского района выплатили более миллиона рублей за сожженных свиней

Хозяевам уничтоженных свиней выплатят компенсацию. На выплаты жителям Калининского района из бюджета Саратовской области выделено 1,1 миллиона рублей.
Размер компенсации определен на основании данных Саратовстата о стоимости свиней на момент их изъятия. Выплата рассчитана на живой вес изъятых животных, который установлен независимой комиссией в присутствии владельцев. Сами животные были уничтожены из-за подозрения на африканскую чуму свиней.
Денежные средства перечислены на личные банковские счета жителей, о чем информирует управление ветеринарии правительства области.
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