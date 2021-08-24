«У водителя BMW случился приступ, он спровоцировал аварию из шести машин»: ДТП у ТЦ «Лазурный»

Авария у ТЦ "Лазурный"

На парковке у ТЦ «Лазурный» столкнулись шесть машин. Об этом сегодня, 23 августа, местный житель, пожелавший остаться анонимным, рассказал в группе «Энгельс онлайн» ВКонтакте.

По словам автора поста, авария произошла в пятницу, в 20:50, на парковке ТЦ «Лазурный». Всего пострадали шесть автомобилей.

Энгельс онлайн

- BMW Х5 врезался в припаркованный KIA RIO, вытолкнул его на проезжую часть и протолкал 50 метров. Затем автомобили вернулись на парковку, расталкивая бетонные ограждения и другие машины. По информации с места событий, у виновника ДТП на BMW Х5 случился приступ, его увезла скорая помощь, - пишет аноним.

Столкнулись шесть машин

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