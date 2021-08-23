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Происшествия23 августа 2021 15:57

Саратовские медики реанимировали чуть не утонувшего на турбазе человека

Подробности сообщили в региональном минздраве
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Вчера, 22 августа, на турбазе под Энгельсом Саратовской области откачали чуть не утонувшего человека. Подробности сообщает региональный минздрав.

Вызов к 28-летней девушке поступил в 19:18. Бригада скорой доехала до турбазы «Чайка» за 12 минут.

Фельдшеры реанимировали отдыхающую и отвезли её в больницу.

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