Саратовские медики реанимировали чуть не утонувшего на турбазе человека

Вчера, 22 августа, на турбазе под Энгельсом Саратовской области откачали чуть не утонувшего человека. Подробности сообщает региональный минздрав.

Вызов к 28-летней девушке поступил в 19:18. Бригада скорой доехала до турбазы «Чайка» за 12 минут.

Фельдшеры реанимировали отдыхающую и отвезли её в больницу.

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