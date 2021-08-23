Бусаргин: просим перенести с 2025 года на более близкий срок начало реконструкции аэропорта в Балаково

Роман Бусаргин проводит еженедельные совещания по началу реконструкции аэропорта в Балаково

Со стороны Саратовской области в федеральные органы власти будут направлены обращения с просьбой о включении проекта реконструкции аэропорта в Балаково в план Минтранса РФ и изменении начального срока его реализации с 2025 года на более ранний период.

Об этом в своем инстаграм сообщил председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

Он напомнил, что с инициативой реконструкции аэропорта в Балаково выступил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. В правительстве области идут еженедельные совещания по подготовке проекта.

- На данный момент есть инвестор, готовый участвовать в воссоздании аэропорта, который будет востребован не только у жителей Саратовской области, но и соседних регионов. Сейчас идет активная подготовка к разработке проектной документации, формируется техническое задание.

Напомню, в начале июля регион с рабочим визитом посетил глава Росавиации Александр Васильевич Нерадько и поддержал идею реконструкции аэропортового комплекса в Балаковском районе, - сообщил Бусаргин.

Он также отметил, что в рейтинге развития ГЧП по итогам 2020 года Саратовская область заняла 21 место, поднявшись сразу на 16 пунктов.