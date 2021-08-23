47-летнего жителя Казани ищут саратовские волонтеры

фото: "Лиза Алерт" Саратов

Сегодня, 23 августа, волонтеры саратовского отделения «Лиза Алерт» обратились к жителям региона с просьбой поучаствовать в поисках пропавшего мужчины из Казани.

Пропал 47-летний Игорь Царьков из Казани. 20 августа 2021 года уехал на автомобиле Toyota Corolla белого цвета в неизвестном направлении. Рост пропавшего составляет 170 сантиметров, он нормального телосложения, имеет седые короткие волосы и серо-голубые глаза. Пропавший носит очки. В день исчезновения на нем были темно-синяя футболка, джинсовые бриджи, черные тапочки и темно-синяя кепка со значком Toyota.

Всех, у кого есть сведения, которые могут посодействовать поиску, волонтеры «Лиза Алерт» просят позвонить на горячую линию 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный).

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