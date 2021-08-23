Энгельсская чиновница присвоила более 19 миллионов при помощи махинаций с зарплатами бюджетников

Обратная сторона работы чиновников в Энгельсе открылась благодаря ФСБ Фото: Александр Уриевский

Чиновницу из Энгельсского района Саратовской области признали виновной в присвоении более 19 миллионов бюджетных денег.

Женщина занималась начислением зарплаты сотрудникам семи бюджетных организаций, относящихся к администрации Энгельсского муниципального района.

Как выяснило следствие, обвиняемая в течение нескольких лет предоставляла руководству ведомства подложные документы: женщина намерено завышала требуемые суммы выплат для сотрудников, а разницу клала себе в карман. Для этого у обвиняемой были открыты дополнительные счета на ее имя или имя фиктивных сотрудников бюджетных организаций. Таким образом, с июля 2014 года по ноябрь 2018 года злоумышленнице удалось присвоить более 19 миллионов рублей.

Незаконная деятельность обвиняемой пресечена сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Саратовской области в сотрудничестве с сотрудниками УФСБ региона.

Сейчас женщина осуждена на 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

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