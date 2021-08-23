Энгельсская чиновница присвоила более 19 миллионов при помощи махинаций с зарплатами бюджетников

Обратная сторона работы чиновников в Энгельсе открылась благодаря ФСБ
Фото: Александр Уриевский
Чиновницу из Энгельсского района Саратовской области признали виновной в присвоении более 19 миллионов бюджетных денег.
Женщина занималась начислением зарплаты сотрудникам семи бюджетных организаций, относящихся к администрации Энгельсского муниципального района.
Как выяснило следствие, обвиняемая в течение нескольких лет предоставляла руководству ведомства подложные документы: женщина намерено завышала требуемые суммы выплат для сотрудников, а разницу клала себе в карман. Для этого у обвиняемой были открыты дополнительные счета на ее имя или имя фиктивных сотрудников бюджетных организаций. Таким образом, с июля 2014 года по ноябрь 2018 года злоумышленнице удалось присвоить более 19 миллионов рублей.
Незаконная деятельность обвиняемой пресечена сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Саратовской области в сотрудничестве с сотрудниками УФСБ региона.
Сейчас женщина осуждена на 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.