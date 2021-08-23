Саратовская пенсионерка перевела незнакомцам более 1,6 миллионов рублей

В отдел полиции Кировского района Саратова обратилась 67-летняя горожанка. В пресс-службе правоохранителей поделились подробностями очередного случая мошенничества.

Пенсионерка рассказала стражам порядка, что ей позвонили незнакомцы, которые убедили её перевести деньги, в том числе заемные, на якобы «резервный счет». Также женщине и звонил некто, представившийся правоохранителем. Более 1,6 млн жительница Саратова перевела на неизвестные счета через банкомат. Возбуждено уголовное дело.

- УМВД России по городу Саратову напоминает: сохранность ваших сбережений зависит от вашей бдительности, не доверяйте незнакомым людям, не верьте в легенды, придуманные мошенниками. А также запомните: резервных (безопасных) счетов не существует! Обо всех фактах мошенничества сообщайте в ближайший отдел полиции либо по телефону 02 (с мобильного 102), - говорится в сообщении городской полиции.

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