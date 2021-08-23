Авария у моста Саратов-Энгельс: пострадала девушка [ВИДЕО]

Авария у моста в Энгельсе

Сегодня, 23 августа в Энгельсе произошло ДТП, в котором пострадала девушка. Очевидец успел снять инцидент на видео.

Информация появилась в сообществе saratov64chp в Инстаграм. Как сообщил подписчик группы, авария случилась на съезде с моста через Волгу, в Энгельсе. «Лада Ларгус» притормозил перед пешеходным переходом, а следовавший за ним ВАЗ не выдержал дистанцию.

- Машина не остановилась на пешеходном переходе и ударила соседнюю. Это было в 14-30, — пишет пользователь, разместивший видео

На записи видно, что в ДТП участвовали «Лада Ларгус» и «шестерка». Из последней выводят девушку: у нее разбит лоб. Судя по выбитому лобовому стеклу, пострадавшая ударилась об него и получила травмы.

Upd от 16:17.

По уточненным данным от Госавтоинспекции, произошло столкновение сразу трех автомобилей. В 14:40 по адресу Лесозаводская, 1К столкнулись «шестерка», за рулем которой находился 21-летний молодой человек, «Ларгус» с 49-летним водителем и «четырнадцатая», которой управлял 63-летний мужчина.

В результате ДТП пострадала пассажирка шестерки, данные которой устанавливаются. Она обратилась за медицинской помощью.

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