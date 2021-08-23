Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+28°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество23 августа 2021 14:42

Саратов вошел в рейтинг городов с самой дорогой посуточной арендой квартир

Специалисты сайта «Авито» провели исследование
Дарья ВасенинаДарья Васенина
КомментироватьОставить комментарий(0)

Эксперты сайта «Авито» составили рейтинг российских городов с самой дорогой посуточной арендой квартир. Саратов вошел в список.

Самый высокий ценник на посуточную аренду нашли в Ялте – 55 тысяч рублей, второе место у Сочи – 50 тысяч, в Москве за сутки не просят больше 41-й тысячи.

Самыми дешевыми оказались квартиры в Астрахани и Брянске – 3,5 тысячи. Самая дорогая квартира в Саратове стоит пять тысяч рублей – это 24-е место.

В среднем, в Саратове можно снять на сутки квартиру за 1 300. За год этот показатель не изменился. Стоимость посуточной аренды самой дорогой квартиры превышает среднесуточную цену аренды почти в четыре раза.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.