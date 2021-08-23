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Экономика23 августа 2021 14:42

Саратовская область в лидерах Поволжья по долгам по зарплате

Наталия Калинина
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Долги регионов ПФО по зарплате

Долги регионов ПФО по зарплате

Саратовская область занимает третье место в Приволжском федеральном округе по размеру задолженности по заработной плате. Таковы данные Росстата.

На 1 августа задолженность в Саратовской области по заработной плате составляет 12,3 миллиона рублей. Вся она образовалась «из-за отсутствия собственных средств». В ПФО из 14-и регионов это третий показатель после республики Татарстан (48,6 млн) и республики Башкортостан (45,9млн).

При этом стоит отметить, что в последнее время задолженность по заработной плате в Саратовской области несколько сократилась: на 1 июля она была на 0,9 процента больше.

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