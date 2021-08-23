Рособрнадзор: Саратовская область занимает 59 место из 85 по качеству школьного образования

фото: maps-oko.fioco.ru

Саратовская область занимает 59 место из 85 по качеству школьного образования. К таким выводам пришел Рособрнадзор, изучив показатели всех регионов страны.

Данные представлены на специальном интернет-ресурсе.

Эксперты дали оценку школьного образования по трем важным направлениям: результаты обучения в школе, развитие образовательной среды и эффективность управленческих механизмов в системе образования. Получился сводный рейтинг на основе 12 показателей.

Были проанализированы данные об итогах ЕГЭ, ОГЭ и ВПР. Они отражают реальное количество учеников, не справляющихся со школьной программой или же наоборот, демонстрирующих высокий уровень подготовки.

Лучшие результаты ожидаемо продемонстрировали Санкт-Петербург (сводный показатель 92,1) и Москва (92). Замыкают рейтинг регионы Северо-Кавказского федерального округа.

Рейтинг планирую обновлять не менее двух раз в год, с четом новых, дополнительных показателей.

59 место из 85 по качеству школьного образования

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