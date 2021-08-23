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Общество23 августа 2021 13:17

Саратовский министр ушел на больничный после посещения инфекционной больницы

Олег Костин разорвал связки в колене
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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В прошедшую пятницу, 20 августа, министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин получил травму во время посещения нового инфекционного центра в саратовском поселке Елшанка.

Чиновник споткнулся о провод и упал возле первого корпуса больницы. Костин получил разрыв связок коленного сустава.

На данный момент министр находится на больничном.

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