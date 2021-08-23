В Саратове детские студии Табакова проведут наборы на бесплатные занятия

В начале осени Детская театральная студия имени Олега Табакова при ТЮЗе Киселева проводит наборы в театральные студии «Дебют» и «Овация», а также в вокально-хореографическую группу «Апельсин».

Прослушивание желающих попасть в театральные студии пройдет 30 августа в 6 вечера в историческом здании ТЮЗа Киселева на Вольской, 83. Запись на кастинг обязательна.

Мальчикам и девочкам в возрасте от 7 до 12 лет нужно будет рассказать стихотворение, прозаический отрывок или басню, спеть песню и показать пластический номер.

Прослушивание в вокально-хореографическую группу проведут 2 сентября в 18:00 в том же месте.

- На кастинг приглашаются девочки с 8 до 12 лет с обязательной хореографической подготовкой более одного года по направлениям: классический танец, бальные танцы, народно-сценический танец, художественная или спортивная гимнастика, акробатика или цирковое искусство. Для участия нужно подготовить танцевальный или пластический номер и вокальное выступление, - уточнили в региональном минкульте.

Все занятия бесплатные.

Записаться на кастинги и задать вопросы можно по телефонам: 69-54-33, 69-46-86 (в будни с 10:00 до 18:00).

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