В лесах под Базарным Карабулаком и Вольском на выходных произошли пожары

Тушение низового пожара

На выходных в лесах Вольского и Базарно-Карабулакского районов Саратовской области произошли пожары. Горела трава, о чем сообщает минприроды.

В минувшие выходные в Вольске и Базарно-Карабулакском районах Саратовской области на землях лесного фонда произошли пожары: горела трава.

Первый инцидент был зафиксирован в пятницу, 20 августа, в Базарно-Карабулакском районе. Низовой пожар начался в 14:20 и был устранен к 21:00. Общая площадь возгорания составила 4 га. В тушении участвовали сотрудники Балтайского, Вольского лесхозов, местной администрации, а также Службы спасения. Всего прибыли 17 человек и пять спецмашин.

Другой пожар произошел в субботу, 21 августа в трех километрах к юго-востоку от Вольска. Пожар продлился с 18:30 до 20.50. В тушении участвовали шесть сотрудников Вольского лесхоза и две единицы техники. От охотхозяйства тушили огонь три человека и одна машина. Общая площадь возгорания составила 4,4 га.

В обоих случаях угроза населенным пунктам отсутствовала. Причина возгораний уточняется.

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