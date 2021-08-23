В Балакове 94 дома остались без горячей воды

Без воды из-за аварий остались 94 дома в Балакове

94 дома в Балакове остались без горячей воды, о чем информирует региональный филиал «Т Плюс».

На 6:00 23 августа в ходе гидравлических испытаний на сетях города было выявлено 184 порыва, из них 85 мешали подаче горячей воды. Уже ликвидировано 154 порыва, осталось 30, из которых два мешают подаче горячей воды.

Горячая вода есть в 683 домах, нет ее в 94 домах.

С 16 по 22 августа в Балаково завершился пятый этап опрессовки. Горячее водоснабжение было временно прекращено в многоквартирных домах и объектах социальной сферы.

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