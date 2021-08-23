Возбуждено уголовное дело по ДТП в Вольском районе: трое взрослых и двое детей погибли в смятой фурами легковушке

Трагедия под Вольском

Сегодня, 23 августа, стало известно, что по факту резонансного ДТП в Вольском районе возбуждено уголовное дело. В аварии погибла семья из пяти человек, выжила только пятилетняя девочка.

Уголовное дело возбуждено по статье «нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Напомним, трагедия произошла 20 августа около 15:00 на 154 километре автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград» в Вольском районе. Автомобиль «Лада Ларгус» оказался раздавлен грузовиками «КамАЗ» и VOLVO. В результате ДТП погибли пять пассажиров легковушки: 50-летний мужчина, 73-х и 46-летняя женщины, два мальчика 10-ти и 16-ти лет. Трехлетнюю девочку госпитализировали.

- Девочку наблюдают ведущие специалисты саратовских клиник. На данный момент речи о транспортировке ребенка не идет. Как только наши реаниматологи скажут, что ее состояние позволяет это сделать, то тогда этот вопрос будет обсуждаться, — сообщили в региональном минздраве.

Следователи и криминалисты регионального СК осмотрели место происшествия, идет установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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