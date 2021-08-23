Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+19.2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество23 августа 2021 11:53

От коронавируса в Саратовской области скончались 20 человек

Всего погибли 2 166 саратовцев
Дарья ВасенинаДарья Васенина
КомментироватьОставить комментарий(0)

За прошедший день от коронавируса в Саратовской области погибли ещё 20 человек. Информацию обновили на сайте СтопКоронавирус.РФ.

- Скончались четырнадцать женщин и шестеро мужчин в возрасте от 49 до 87 лет, - уточнили в региональном минздраве.

Всего на 23 августа в регионе от COVID-19 умерли 2 166 человек.

Напомним, за минувшие сутки новой коронавирусной инфекцией в регионе заразились ещё 243 человека.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.