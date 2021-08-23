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Общество23 августа 2021 11:36

Свадебный бум в Саратовской области: 340 новых союзов за один день

Саратовцам очень понравилась «красивая дата»
Наталия Калинина
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Саратовский ЗАГС работал до полуночи

Саратовский ЗАГС работал до полуночи

Вчера, 21 августа, была очередная «красивая» дата для свадеб. В Саратове появились сразу 340 новых ячеек общества.

Дата 21.08.21 стала абсолютным рекордсменом года в Саратовской области по числу зарегистрированных браков в один день. Особенно отличился Энгельсский отдел ЗАГСа: там расписались 46 пар, в Ленинском отделе ЗАГС — обменялись кольцами 39 пар, во «Дворце бракосочетаний» Саратова зарегистрировано 38 новых союзов.

-В этом году, в качестве эксперимента регистрация браков шла с 9:00 до полуночи. Последняя торжественная церемония состоялась в 22:00, и мы считаем, что эксперимент удался, — рассказала начальник управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева, — Всего 21 августа в Саратовской области зарегистрировали брачный союз 340 пар, - рассказывает сотрудник ЗАГСа.

С 1 октября 2018 года государственная регистрация брака производится по истечении 1 месяца и не позднее 12 месяцев со дня подачи совместного заявления в ЗАГС. Уже сейчас можно встать в очередь на 2022 год.

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