Отдыхающих на «водопадах» в Балакове накрыло песчаной бурей

Песчаная буря

Отдыхающие на «водопадах» Большого Иргиза были атакованы песчаной бурей. Вчера, 22 августа, в паблике «Произошло в Балаково» были опубликованы кадры с места событий.

Инцидент произошел в районе водосливной плотины на Сулакском водохранилище, на реке Большой Иргиз. На видеозаписи можно увидеть, как отдыхающих на воде засыпает песком. Видимость снижена из-за бури, однако люди не спешат расходиться, некоторые машут оператору.

Так называемый «Балаковский водопад» расположен у границы Краснопартизанского и Балаковского районов Саратовской области, в двух километрах севернее села Перекопная Лука Быково-Отрогского муниципального образования. Красивое место традиционно привлекает жителей региона.

Напомним, ранее в песчаную бурю попали жители села Терновка в Энгельсском районе.

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