«Колеса обозрения» в Липках не будет

Сегодня, 23 августа, главный архитектор Саратова Анастасия Пузанова опровергла слухи об установке в «Липках» колеса обозрения.
- Городской сад является объектом культурного наследия федерального значения, поэтому установка аттракциона невозможна. Администрации города неоднократно поступали подобные предложения, но их неизменно отвергают, - пояснила эксперт.
- Согласно действующим нормам, запрещаются любые действия, приводящие к снижению ценности территорий объекта культурного наследия, а также уничтожению его экологических и эстетических качеств, изменению объемно-пространственных характеристик. Запрещено новое строительство, - рассказывает Анастасия Пузанова.
При этом главный архитектор отметила, что в саду запланирован ремонт. Перечень необходимых изменений будет утвержден после обсуждения с общественностью.
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