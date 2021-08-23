«Колеса обозрения» в Липках не будет

Сегодня, 23 августа, главный архитектор Саратова Анастасия Пузанова опровергла слухи об установке в «Липках» колеса обозрения.

- Городской сад является объектом культурного наследия федерального значения, поэтому установка аттракциона невозможна. Администрации города неоднократно поступали подобные предложения, но их неизменно отвергают, - пояснила эксперт.

- Согласно действующим нормам, запрещаются любые действия, приводящие к снижению ценности территорий объекта культурного наследия, а также уничтожению его экологических и эстетических качеств, изменению объемно-пространственных характеристик. Запрещено новое строительство, - рассказывает Анастасия Пузанова.

При этом главный архитектор отметила, что в саду запланирован ремонт. Перечень необходимых изменений будет утвержден после обсуждения с общественностью.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.