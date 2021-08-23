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Общество23 августа 2021 10:12

Пункты вакцинации в Саратовской области можно найти на карте 2ГИС

Источник:kp.ru
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Список пунктов вакцинации от COVID-19 по Саратовской области стал доступен в 2ГИС. Чтобы узнать ближайший адрес, где можно сделать прививку, достаточно обратиться к поиску по карте

Сервис сориентирует по времени работы пункта, подскажет маршрут. В настоящий момент в регионе действуют более 80 точек иммунизации.

В июле пункты вакцинации на картах 2ГИС искали в три раза чаще, чем в июне. В первой половине августа активность пользователей в поиске таких точек уже выше июньской.

Напомним, ранее адреса местных пунктов вакцинации были размещены «Google Картах» и «Яндекс.Картах».