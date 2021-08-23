В Пугачеве хранение пустых баллонов из-под краски у плиты привело к пожару

Рядом с баллонами стояла газовая плита Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Из-за пустых баллонов из-под краски в Пугачеве Саратовской области вчера, 22 августа, произошел пожар. Подробности сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Сигнал об огне на летней кухне в 4-м Лесозащитном переулке поступил пожарным в 21:48. На место отправили два пожарных расчета.

Огонь охватил 36 квадратных метров Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

По предварительным данным, причиной возгорания стали загоревшиеся использованные баллоны из-под краски, которые хранили возле газовой плиты. Площадь пожара оценили в 36 квадратных метров.

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