В Пугачеве хранение пустых баллонов из-под краски у плиты привело к пожару

Рядом с баллонами стояла газовая плита
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Из-за пустых баллонов из-под краски в Пугачеве Саратовской области вчера, 22 августа, произошел пожар. Подробности сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Сигнал об огне на летней кухне в 4-м Лесозащитном переулке поступил пожарным в 21:48. На место отправили два пожарных расчета.
Огонь охватил 36 квадратных метров
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
По предварительным данным, причиной возгорания стали загоревшиеся использованные баллоны из-под краски, которые хранили возле газовой плиты. Площадь пожара оценили в 36 квадратных метров.
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