15-летнего жителя Ставропольского края ищут в Саратове

фото: "Лиза Алерт" Саратов

В Саратовской области может находиться пропавший подросток из Ставропольского крайя, о чем сообщает «Лиза Алерт» региона.

Пропал 15-летний Эдуард Кутьин. С 21 августа 2021 года его местонахождение неизвестно. Рост пропавшего составляет 182 сантиметра, он нормального телосложения, имеет русые волосы и серо-голубые глаза.

В день исчезновения на нем были серая кофта с красными рукавами, темно-синие джинсы и белые кроссовки.

Все, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, могут обращаться по телефону 8 968 261 86 68 инфорг: Гюрза (Татьяна).

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