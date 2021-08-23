Отключения воды в Саратове: Техстекло, Фрунзенский район, Лысая Гора

Сегодня¸23 августа, в различных районах Саратова проходят отключения воды, о чем информирует ООО «КВС».

Коммунальщики ведут ремонт повреждений на водопроводе по адресу Майская,19. В связи с этим примерно до 20:00 прекращено холодное водоснабжение абонентов по адресам Майская,15-19.

Ведется также ремонт водопроводных коммуникаций по адресу 1-я Прокатная,5. До 20:00 отключена вода для абонентов: 1-я Прокатная, от Ломоносова до Зеркальной; Ломоносова и Зеркальная, от 1-й Прокатной до 2-й Прокатной.

До 18:00 прекращена подача воды для абонентов на улицах Шелковичная, 186-224 и Лысая Гора. Идет устранение повреждений водопровода по адресу Шелковичная,211.

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