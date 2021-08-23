В Воскресенском районе после столкновения со столбом ЛЭП погиб водитель

Автомобиль врезался в столб
Фото: ГИБДД по Саратовской области
Вчера, 22 августа, в Воскресенском районе Саратовской области произошло ДТП, в котором погиб человек. Подробности сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.
В 3:20 утра в трёх километрах от Воскресенского 33-летний мужчина за рулем Lada Kalina не справился с управлением и врезался в столб ЛЭП.
В последствии водитель скончался.
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