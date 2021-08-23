Выявили 243 новых случая коронавируса в Саратовской области

Сегодня, 23 августа в Саратовской области зарегистрировано 243 новых случая коронавируса. Всего заразились 78 889 жителей региона. Выздоровели с начала эпидемии 73 134 человека, за сутки — 190.

В Саратове 103 новых случая, Энгельсский район имеет 34 новых зараженных, Балаковский — 15, Балашовский — 10, Марксовский прибавил восемь пациентов, Вольский — семь, Пугачевский — шесть, Ртищевский подтвердил еще пять случаев, Алгайский, Саратовский отмечают по четыре, Базарно-Карабулакский, Ершовский, Краснокутский, Лысогорский, Новоузенский, Самойловский, Татищевский, Федоровский, поселок Светлый признали по три зараженных, Аркадакский, Калининский, Краснопартизанский, Озинский, Петровский, Питерский, Советский, Турковский, Хвалынский имеют по два, Красноармейский, Романовский прибавили по одному пациенту.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет – 10;

- 7-14 лет – 15;

- 15-19 лет – 7;

- 20-29 лет – 36;

- 30-39 лет – 44;

- 40-49 лет – 34;

- 50-59 лет – 41;

- старше 60 – 56.

С пневмонией поступили 85 человек, с признаками простуды — 156, с бессимптомным течением поступили двое. С установленным источником заражения — 241, завозных случаев два.

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