В Лысогорском районе на асфальтобетонном заводе при хлопке пострадал мужчина

Фото «ЧП Саратов»
Вчера, 22 августа, в Лысогорском районе Саратовской области на асфальтобетонном заводе произошёл хлопок оборудования. Есть пострадавшие.
Прибыв на место, сотрудники облспаса, передает их пресс-служба, госпитализировали пострадавшего в состоянии средней тяжести.
На мете работали также медики скорой, полицейские и сотрудники регионального СУ СК. Выясняются обстоятельства произошедшего.
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