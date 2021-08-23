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Происшествия23 августа 2021 8:45

В Лысогорском районе на асфальтобетонном заводе при хлопке пострадал мужчина

Его отвезли в больницу
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Фото «ЧП Саратов»

Фото «ЧП Саратов»

Вчера, 22 августа, в Лысогорском районе Саратовской области на асфальтобетонном заводе произошёл хлопок оборудования. Есть пострадавшие.

Прибыв на место, сотрудники облспаса, передает их пресс-служба, госпитализировали пострадавшего в состоянии средней тяжести.

На мете работали также медики скорой, полицейские и сотрудники регионального СУ СК. Выясняются обстоятельства произошедшего.

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