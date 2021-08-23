Четыре саратовца попали в больницу после ДТП с загоревшимся автомобилем

Загорелась иномарка Фото: ГИБДД по Саратову

Вчера, 22 августа, утром в Заводском районе Саратова горели машины. Подробности сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.

В 7:05 возле дома №24а на улице Орджоникидзе 61-летний мужчина за рулем «УАЗ-а» столкнулся с Ford Focus под управлением 25-летнего водителя. Иномарка загорелась.

В последствии аварии госпитализировать пришлось обоих водителей и двух 20-летних пассажирок «Форда».

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.