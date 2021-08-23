Четыре саратовца попали в больницу после ДТП с загоревшимся автомобилем

Загорелась иномарка
Фото: ГИБДД по Саратову
Вчера, 22 августа, утром в Заводском районе Саратова горели машины. Подробности сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.
В 7:05 возле дома №24а на улице Орджоникидзе 61-летний мужчина за рулем «УАЗ-а» столкнулся с Ford Focus под управлением 25-летнего водителя. Иномарка загорелась.
В последствии аварии госпитализировать пришлось обоих водителей и двух 20-летних пассажирок «Форда».
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