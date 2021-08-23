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Происшествия23 августа 2021 8:02

В Саратове горел памятник культуры «Казармы Деконского»

Работали пять пожарных расчетов
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Вчера, 22 августа, в центре Саратова горел памятник культуры регионального значения «Казармы Деконского». Подробности о произошедшем сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Сигнал об огне в здании на Шелковичной, 17 поступил в 23:31. На третьем этаже горели мусор и чердачное перекрытие.

На Ильинскую площадь отправляли пять пожарных расчетов.

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